Il manager insospettabile che segregava e picchiava le figlie di 7 e 9 anni punite con la privazione del sonno Le minacce con la balestra

Due bambine che fino a 7 e 9 anni hanno vissuto un inferno dentro le mura di casa. Un padre violento e sadico, arrivato a far mangiare il vomito alla figlia piccola obbligata con le minacce a mangiare tutto ciò che le veniva proposto. Una vera e propria casa dell’orrore, quella descritta dalla procura di Chieti nella richiesta di rinvio a giudizio per il «padre padrone». Come riporta il quotidiano Il Centro, l’uomo sarebbe un manager d’azienda, che ha agito protetto dalla sua reputazione che lo rendeva insospettabile. L’inchiesta sull’uomo è scattata quando il tribunale civile che si stava occupando della separazione del manager dalla moglie è venuto a sapere della situazione dalle confessioni delle figlie. 🔗 Leggi su Open.online

