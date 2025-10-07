Il Made in Italy fatto a pezzi | allarme dazi sulla pasta

Lanotiziagiornale.it | 7 ott 2025

Non bastava la mazzata imposta da Donald Trump con i dazi al 15%. Per le imprese italiane il rischio è quello di un’altra stangata, persino più rilevante da un punto di vista simbolico, andando a colpire il prodotto per eccellenza del Made in Italy: la pasta. Dagli Stati Uniti, che il governo di Giorgia Meloni continua a difendere nel tentativo di compiacere Trump, potrebbe arrivare un’altra batosta per le imprese. La speranza è che contro i dazi al 107% sulla pasta intervenga anche la Commissione Ue, che ha già affermato di essere in stretto coordinamento con il governo italiano e sta “collaborando con gli Stati Uniti su questa indagine e interverrà se necessario”, come spiega Olof Gill, portavoce dell’esecutivo comunitario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

