Il M5S può restare nel campo largo con Pd e Renzi?
AGI - Dopo le Marche, anche la Calabria ridimensiona le ambizioni del campo largo e allarma il M5S. Non è una questione contingente, la strada in salita già in partenza delle prime Regionali e la campagna elettorale breve e sbagliata del centrosinistra nascondono un problema strutturale, che fa crescere i dubbi sulla permanenza dei pentastellati nella ‘casa dei riformisti’. Agli elettori 5 stelle è stato chiesto l’impossibile. Innanzitutto allearsi stabilmente con il Pd. Del resto il MoVimento di Grillo e Casaleggio è nato e cresciuto in contrasto con i Dem. Non è un caso che i primi successi siano arrivati più di quindici anni fa in Emilia Romagna e in Piemonte, dove il Potere si chiamava Pd e non Berlusconi o centrodestra. 🔗 Leggi su Agi.it
