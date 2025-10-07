Il lungo abbraccio di Umberto Tozzi ai fan prosegue con 12 nuove date
Milano, 7 ott. (askanews) - Il lungo abbraccio dei fan a Umberto Tozzi è sempre più caloroso, il popolarissimo cantautore, dopo 50 anni di carriera costellata di successi con più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, aveva annunciato l'addio alle scene, non prima di intraprendere un tour per ringraziare il suo pubblico. E così all'indomani de La grande festa de "L'ultima notte rosa the final tour" - all'Arena di Verona - ha annunciato a sorpresa le ultime date della sua tournée mondiale, con "L'Ultima notte rosa the final show". Sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa come il suo cognome. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lungo - abbraccio
Gattuso a Casteldebole dal Bologna: lungo abbraccio con Immobile
Napoli-Pisa, Conte e il lungo abbraccio con Lucca: "Sta lavorando tanto. Dobbiamo crescere"
Memorial Pinuccio De Palma: un abbraccio lungo dieci anni #corato - facebook.com Vai su Facebook
Umberto Tozzi, parte da Eboli l’ultimo tour - UMBERTO TOZZI, all’indomani de LA GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” – che si è tenuta domenica 5 ottobre, e che ha celebrato il su ... Lo riporta gazzettadisalerno.it
Umberto Tozzi dà l’addio alle scene: nel 2026 le ultime date del tour mondiale - Umberto Tozzi saluterà il pubblico con le ultime date della tournée mondiale 'L’Ultima notte rosa – The Final Show,' tra marzo e maggio 2026. Riporta ilmohicano.it