il lungo abbraccio di umberto tozzi ai fan prosegue con 12 nuove date

Milano, 7 ott. (askanews) - Il lungo abbraccio dei fan a Umberto Tozzi è sempre più caloroso, il popolarissimo cantautore, dopo 50 anni di carriera costellata di successi con più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, aveva annunciato l'addio alle scene, non prima di intraprendere un tour per ringraziare il suo pubblico. E così all'indomani de La grande festa de "L'ultima notte rosa the final tour" - all'Arena di Verona - ha annunciato a sorpresa le ultime date della sua tournée mondiale, con "L'Ultima notte rosa the final show". Sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa come il suo cognome.

