Il Lombardia chiude la stagione della Grandi Classiche del ciclismo

Con le imprese iridate alle spalle, il mondo del ciclismo si prepara a uno dei weekend più attesi dell'anno, quello de Il Lombardia che, anche quest'anno, come da tradizione, chiuderà la stagione delle Classiche Monumento e andrà in scena sabato 11 e domenica 12 ottobre. Un'altra grande corsa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: lombardia - chiude

Il trionfo dell'Al Ahli chiude l'avventura del campionato libico in Lombardia

Quando le ultime gare stagionali di ciclismo? Lombardia e appuntamenti da non perdere: si chiude in Veneto

++ Piscina appena riaperta, già chiusa: lavori da rifare alla Lombardia ++ A Lucento la piscina Lombardia chiude di nuovo, pochi mesi dopo la riapertura. L’impianto, riqualificato con un intervento da quasi 700 mila euro finanziato dal Pnrr, aveva riaperto dopo Vai su Facebook

“Lavori fatti male”: chiude la piscina Lombardia appena restaurata con 700.000 euro https://lastampa.it/torino/2025/10/04/news/lucento_chiude_piscina_lombardia_appena_restaurata-15337151/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Giro di Lombardia: tutto quello che devi sapere e dove vederlo in tv - Il Giro di Lombardia: la "Classica delle foglie morte" si disputa nel mese di ottobre ed è l'ultima gara della stagione ciclistica ... Si legge su bikeitalia.it

Quando le ultime gare stagionali di ciclismo? Lombardia e appuntamenti da non perdere: si chiude in Veneto - La stagione del grande ciclismo si avvia verso la sua naturale conclusione, ma le prossime due settimane saranno particolarmente intense e il calendario ... Segnala oasport.it