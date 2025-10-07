Il libro che racconta la corsa di Sam Altman per creare l’IA perfetta
AGI - L’intelligenza artificiale non è più un esperimento da laboratorio: è una forza che sta cambiando il mondo, il lavoro, la politica, persino il modo in cui pensiamo. Ma dietro gli algoritmi ci sono persone, ambizioni e contraddizioni molto umane. È questo il punto di partenza di Valeva la pena tentare (Apogeo, Feltrinelli), il nuovo libro di Pier Luigi Pisa, giornalista di Repubblica ed esperto di innovazione e IA. Attraverso la parabola di Sam Altman, cofondatore di OpenAI e figura chiave nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale, Pisa racconta una storia che unisce visione tecnologica e dramma umano: la corsa per costruire una macchina capace di pensare e il rischio di perderne il controllo. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: libro - racconta
Puig, Home of Creativity: il libro che racconta la storia del colosso del beauty tra moda, fragranze e visione creativa
Ha scritto un libro intitolato "Lunatica", Alessandra Arachi, firma del Corriere della Sera, combatte con il disturbo bipolare e ci racconta la sua storia
Un giorno all’improvviso: il libro che racconta l’inno del Napoli
Il neuroscienziato Sergio Della Sala, docente a Edimburgo, racconta nel suo ultimo libro i significati e i vantaggi dell’oblio Vai su Facebook
Il libro di Franco Faggiani racconta l'amore per i sentieri i viottoli e le strade di campagna, ma anche il senso del cammino. Indispensabile per chi vuole riscoprire il senso dell'esplorazione - X Vai su X
"Valeva la pena tentare", il libro che racconta i segreti di Sam Altman e ChatGPT: "Ecco cosa c'è dietro il business dell'IA" - Ma, dopo aver scritto questo libro, dentro di me è cresciuta una certa inquietudine per il futuro che ci attende e per chi lo sta maneggiando" ... Segnala repubblica.it