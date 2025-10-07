Il libro che racconta la corsa di Sam Altman per creare l’IA perfetta

AGI - L’intelligenza artificiale non è più un esperimento da laboratorio: è una forza che sta cambiando il mondo, il lavoro, la politica, persino il modo in cui pensiamo. Ma dietro gli algoritmi ci sono persone, ambizioni e contraddizioni molto umane. È questo il punto di partenza di Valeva la pena tentare (Apogeo, Feltrinelli), il nuovo libro di Pier Luigi Pisa, giornalista di Repubblica ed esperto di innovazione e IA. Attraverso la parabola di Sam Altman, cofondatore di OpenAI e figura chiave nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale, Pisa racconta una storia che unisce visione tecnologica e dramma umano: la corsa per costruire una macchina capace di pensare e il rischio di perderne il controllo. 🔗 Leggi su Agi.it

