Il libro che racconta la corsa di Sam Altman per creare l’IA perfetta

AGI - L’intelligenza artificiale non è più un esperimento da laboratorio: è una forza che sta cambiando il mondo, il lavoro, la politica, persino il modo in cui pensiamo. Ma dietro gli algoritmi ci sono persone, ambizioni e contraddizioni molto umane. È questo il punto di partenza di Valeva la pena tentare (Apogeo, Feltrinelli), il nuovo libro di Pier Luigi Pisa, giornalista di Repubblica ed esperto di innovazione e IA. Attraverso la parabola di Sam Altman, cofondatore di OpenAI e figura chiave nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale, Pisa racconta una storia che unisce visione tecnologica e dramma umano: la corsa per costruire una macchina capace di pensare e il rischio di perderne il controllo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il libro che racconta la corsa di Sam Altman per creare l’IA perfetta

Scopri altri approfondimenti

Cronache di spogliatoio. . Carlo Pallavicino, giornalista e procuratore, ha scritto un libro intitolato 'Ci chiamavano sciacalli', in cui racconta degli aneddoti come questo. Insieme a Branchini, è stato procuratore di Ronaldo dai tempi del Cruzeiro. Ci racconta un p - facebook.com Vai su Facebook

Il libro che racconta la corsa di Sam Altman per creare l’IA perfetta - L’intelligenza artificiale non è più un esperimento da laboratorio: è una forza che sta cambiando il mondo, il lavoro, la politica, persino il modo in cui pensiamo. Secondo msn.com

"Valeva la pena tentare", il libro che racconta i segreti di Sam Altman e ChatGPT: "Ecco cosa c'è dietro il business dell'IA" - Ma, dopo aver scritto questo libro, dentro di me è cresciuta una certa inquietudine per il futuro che ci attende e per chi lo sta maneggiando" ... Segnala repubblica.it