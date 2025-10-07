Il lato nascosto dei Nobel tra premi rifiutati e medaglie vendute all’asta

Roma., 7 ottobre 2025 – Vincitori che rifiutarono il premio e altri che lo ricevettero in carcere, medaglie vendute e leggende sulla selezione: il lato nascosto del premio Nobel, sinonimo di eccellenza, racconta storie curiose, aneddoti e contraddizioni del celebre riconoscimento. Ecco alcuni tra i casi più curiosi. Premi Nobel rifiutati. Premio Nobel rifiutato? Non è frequente, ma è successo e più di una volta. Nel 1964 il filosofo e scrittore francese Jean-Paul Sartre rifiutò il Premio Nobel per la Letteratura per non compromettere la sua indipendenza intellettuale. Un altro rifiuto fu uno dei casi più contestati nella storia del Nobel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

