il jazz festival torna a cortona giovani talenti da tutta europa

7 ott 2025

Sette edizioni, un nome ormai affermato nel panorama internazionale e una formula che unisce cultura, formazione e territorio. È il Cortona Jazz Festival, che dal 22 al 25 ottobre riporterà nella città etrusca le voci e le note del jazz mondiale, grazie anche al sostegno del Comune di Cortona e alla collaborazione con prestigiose accademie europee e americane. Durante il giorno, il Centro Convegni Sant’Agostino si trasformerà in un laboratorio di idee e musica, accogliendo venticinque giovani talenti provenienti da tutta Europa. Guidati da maestri di fama internazionale come Ohad Talmor, Joel Ross, David Bryant, Eric McPherson, Steve Cardenas, Francesco Bigoni e Jen Shyu, i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva di formazione e sperimentazione, sviluppando un linguaggio musicale personale e contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

