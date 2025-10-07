Il jazz conquista il pubblico del PalabancaEventi
Energia, eleganza e passione, il tutto condito con la freschezza di tre giovani musicisti che hanno servito ai “commensali” del PalabancaEventi (Sala Corrado Sforza Fogliani) il prelibato “piatto” Astri in jazz, concerto organizzato dalla Banca di Piacenza (a portare i saluti di Amministrazione e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: jazz - conquista
"Puccini goes Jazz" conquista Senigallia: sold out in pochissimi giorni - facebook.com Vai su Facebook
SIENA JAZZ INTERNATIONAL ACADEMY CONQUISTA IL GIAPPONE CON "L’EBREZZA DEL VOLO" - X Vai su X
Il jazz conquista il pubblico del PalabancaEventi: energia ed eleganza dell’Asteria Jazz Trio - Piace l’energia e l’eleganza dell’Asteria Jazz Trio - piacenzasera.it scrive
"Astri in jazz", al PalabancaEventi un viaggio nella storia del jazz con i più grandi brani e autori - questo il titolo del concerto organizzato dalla Banca di Piacenza e dagli ... Secondo ilpiacenza.it