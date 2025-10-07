il gusto toscano gran successo al tettuccio

Sold out l’evento al Caffè Storico Tettuccio che ha visto in vetrina, sabato 4 ottobre, i locali storici con il loro invito a partecipare alle visite speciali, alle degustazioni, ai menù dedicati e al racconto delle meravigliose storie che intrecciano gusto e storia. "Siamo rimasti davvero soddisfatti - dice il gestore Renzo Borelli - per l’attenzione che ci è stata concessa a livello nazionale dal circuito. Tutti gli eventi sono dettagliati nel sito dell’associazione nell’ampia pagina dedicata alla rassegna di quest’anno. La partecipazione è stata altissima, voglio ringraziare tutti". Obiettivi: esserci, conoscersi, raccontate grandi storie del gusto, delle infinite bontà e dei tanti segreti anche quest’anno attraversa la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

