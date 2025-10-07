Il gruppo Amici di Carlo Acutis di Forlì organizza un rosario per la pace nel mondo

Il gruppo "Amici di Carlo Acutis" di Forlì organizza per questa sera alle ore 20 nella parrocchia di Regina Pacis un rosario per implorare la pace nel mondo. "Rispondiamo all'accorato appello alla preghiera di Papa Leone XIV nel giorno dedicato alla Beata Vergine del Rosario - afferma la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Regina Pacis celebra Carlo Acutis santo. Canonizzazione in diretta. E c’è una reliquia - C’è un legame speciale che unisce il nuovo santo (che sarà canonizzato domani) con Forlì, dove si è costituito il gruppo ‘Amici di Carlo Acutis’, attivamente impegnato nella diffusione della ... ilrestodelcarlino.it scrive

Reggio Calabria, il Parco Giardino di Villa San Giuseppe sarà intitolato a San Carlo Acutis: “vi spieghiamo il significato di questa scelta” - “L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe è lieta di annunciare un evento che segna una tappa importante per la comunità: l’inaugurazione del nuovo Parco Giardino, realizzato sotto Piazza Umberto I ... strettoweb.com scrive