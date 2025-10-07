Il Grifone torna in campo C’è il match di Coppa Italia

CALCIO I biancorossi di mister Indiani, lasciando per un attimo il campionato dove il Grosseto ha raggiunto la vetta della classifica (erano anni che ciò non accadeva) sia pure in coabitazione con Siena e Tau, si tuffano nella Coppa Italia. Domani, infatti, il Grifone ospita allo stadio Zecchini, inizio alle 18, l’undici dell’Unipomezia nella gara valida per i trentaduesimi di finale della manifestazione. La squadra laziale di mister Casciotti, domenica scorsa, è stata battuta in trasferta dall’Aquila con il secco punteggio di 5-1. Ieri, intanto, è stato ufficializzato da parte della società biancorossa l’arrivo in Maremma del difensore Alberto Montini, classe 2001, che vanta una carriera importante con la maglia del San Donato Tavarnelle dove ha collezionato 161 presenze di cui 76 in serie C. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Grifone torna in campo. C’è il match di Coppa Italia

In questa notizia si parla di: grifone - torna

La Spada e il Grifone, torna il secondo capitolo della trilogia del Cavaliere del Grifone

L'Aquila annienta il Grifone e torna a volare - X Vai su X

| PRESS AREA #sorianesegrifonegialloverde ? Domenica 28 settembre – “Celso Perugini” – 11:00 Quarta giornata di Eccellenza 2025/26: la Sorianese torna davanti al proprio pubblico per la sfida al Grifone Gialloverde, squadra protagonista di un ini Vai su Facebook

Il Grifone torna in campo. C’è il match di Coppa Italia - I biancorossi di mister Indiani, lasciando per un attimo il campionato dove il Grosseto ha raggiunto la vetta della classifica (erano anni che ciò non accadeva) sia pure in coabitazione con Siena e Ta ... Lo riporta lanazione.it

Grifone fra campo e mercato. Preso anche Romagnoli - Alle 18, infatti, è in programma un allenamento congiunto sul campo del "Vezzosi" contro l’undici dell’Orbetello. lanazione.it scrive