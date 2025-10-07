Il governo salva lo Spid

Il governo ha salvato lo Spid. L’esecutivo e i fornitori di identità digitale hanno trovato l’accordo a 48 ore dalla scadenza dell’attuale convenzione tra i gestori e lo Stato. Al tavolo delle trattative con il governo si sono sedute l’Assocertificatori, in rappresentanza di Poste, Aruba e Infocert, e l’Agid, l’Agenzia Italia Digitale. Come spiegato da Repubblica, però, potrebbe trattarsi soltanto di una proroga. Le convenzioni, infatti, solitamente durano un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di tre. Ma il governo Meloni sta andando in un’altra direzione rispetto allo Spid e già da fine ottobre 2025 potrebbero arrivare decreti a vantaggio dei sistemi di identità basati sui wallet su smartphone. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il governo salva lo Spid

In questa notizia si parla di: governo - salva

Salva Casa, de Pascale (Emilia R.): norma governo è liberi tutti

Salvini avvisa il premier Meloni: “Solo così si salva la stabilità del governo”

Addio bollette di casa: ufficiale il Decreto SALVA ITALIA I Meloni sgancia i soldi: a Settembre paga tutto il Governo

Il governo salva lo #SPID. Rinnovato l'accordo di gestione - X Vai su X

la Repubblica. . Ilaria Salis è salva. Per un solo voto è stata respinta l’immunità. La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, chiesta dal governo ungherese di Viktor Orban. Confermato dunque il no dell - facebook.com Vai su Facebook

Il governo salva lo Spid - L’esecutivo e i fornitori di identità digitale hanno trovato l’accordo a 48 ore dalla scadenza dell’attuale convenzione tra i gestori e lo Stato. msn.com scrive

Lo Spid è salvo per cinque anni: rinnovata l’intesa tra i gestori e il dipartimento per la trasformazione digitale - L'identità digitale italiana usata da 41 milioni di cittadini è salva. Da ilfattoquotidiano.it