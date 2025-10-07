CASTELFRANCO Uno scherzo? Una lite terminata con la fuga dei protagonisti? Un procurato allarme? Non si sa cosa sia successo domenica sera poco prima delle 21 nella zona della Casa del Popolo a Castelfranco. Sa di fatto che il susseguirsi di messaggi e post sui social hanno indotto il consiglio direttivo del circolo a diramare una nota (sempre sui social). "Sentiamo il dovere di fare chiarezza in merito all’episodio che nella tarda serata di domenica ha generato apprensione in molti – si legge – Confermiamo l’intervento di carabinieri e ambulanza presso la nostra sede in seguito a una chiamata, ma desideriamo rassicurare che l’intervento non è stato causato da alcun evento accaduto all’interno della Casa del Popolo o nell’area della nostra sagra in corso di svolgimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giallo della Casa del Popolo. Soccorsi attivati (forse) per scherzo