Il gelato racconta la Sicilia | a Casteldaccia la prima edizione del festival del gelato

Palermotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casteldaccia si prepara ad accogliere il 1° Festival del Gelato, in programma sabato 11 ottobre 2025, un evento che nasce per valorizzare il patrimonio agricolo e dolciario della Sicilia attraverso uno dei suoi simboli più amati: il gelato artigianale.Il borgo marinaro alle porte di Palermo, da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

