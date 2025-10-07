Il GdI a Tel Aviv la cerimonia del 7 ottobre di fronte a ministero della difesa presenti familiari delle vittime e ostaggi con foto - VIDEO

Il Giornale d'Italia si è recato a Tel Aviv dove sono in corso le manifestazioni per il 7 ottobre, ma non solo. Il direttore Luca Greco si recherà anche a Gerusalemme e al confine con la Striscia di Gaza, in particolare a Sderot e nei kibbutz vicini Il Giornale d'Italia si è recato a Tel Aviv.

Approfondimenti? Il Forum delle Famiglie degli Ostaggi e dei Dispersi organizza la Cerimonia Nazionale in Memoria delle Famiglie in onore delle vittime del 7/10 in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv e vicino alla residenza del Primo Ministro a Gerusalemme - X Vai su X

