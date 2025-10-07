Il GdI a Tel Aviv la cerimonia del 7 ottobre di fronte a ministero della difesa presenti familiari delle vittime e ostaggi con foto - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giornale d'Italia si è recato a Tel Aviv dove sono in corso le manifestazioni per il 7 ottobre, ma non solo. Il direttore Luca Greco si recherà anche a Gerusalemme e al confine con la Striscia di Gaza, in particolare a Sderot e nei kibbutz vicini Il Giornale d’Italia si è recato a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il gdi a tel aviv la cerimonia del 7 ottobre di fronte a ministero della difesa presenti familiari delle vittime e ostaggi con foto video

© Ilgiornaleditalia.it - Il GdI a Tel Aviv, la cerimonia del 7 ottobre di fronte a ministero della difesa, presenti familiari delle vittime e ostaggi con foto - VIDEO

In questa notizia si parla di: aviv - cerimonia

Gideon Levy al GdI: "Israele commette genocidio a Gaza, il mondo si muova contro Tel Aviv, unica soluzione è un solo Stato israelo-palestinese" - Il Giornale d'Italia ha intervistato il giornalista israeliano Gideon Levy, firma di Haaretz dal 1982 e di Internazionale dal 2010. Come scrive informazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gdi Tel Aviv Cerimonia