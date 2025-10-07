Il Gdi a Tel Aviv cerimonia in ricordo del 7 ottobre 2023 a Hostage Square orologio con i 731 giorni d’attesa per ritorno ostaggi - VIDEO

Il Giornale d'Italia si è recato in Piazza degli Ostaggi, situata di fronte al Museum of Art. L'atmosfera che si respira nella città israeliana è surreale, quasi rinunciataria Il Giornale d'Italia si è recato a Tel Aviv in occasione dell'anniversario del 7 ottobre 2023, dove è andata in scena. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Gdi a Tel Aviv, cerimonia in ricordo del 7 ottobre 2023 a Hostage Square, orologio con i 731 giorni d’attesa per ritorno ostaggi - VIDEO

In questa notizia si parla di: aviv - cerimonia

Il GdI a Tel Aviv, la cerimonia del 7 ottobre di fronte a ministero della difesa, presenti familiari delle vittime e ostaggi con foto - VIDEO

Approfondimenti? Il Forum delle Famiglie degli Ostaggi e dei Dispersi organizza la Cerimonia Nazionale in Memoria delle Famiglie in onore delle vittime del 7/10 in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv e vicino alla residenza del Primo Ministro a Gerusalemme - X Vai su X

#Calcio Ok dall'Uefa a far disputare a febbraio #MilanComo a Perth in Australia, a causa dell'indisponibilità di San Siro per la cerimonia inaugurale di #MilanoCortina2026. Notizia accolta con entusiasmo dal Milan Club della città australiana. Di Francesco Alb - facebook.com Vai su Facebook

Gideon Levy al GdI: "Israele commette genocidio a Gaza, il mondo si muova contro Tel Aviv, unica soluzione è un solo Stato israelo-palestinese" - Il Giornale d'Italia ha intervistato il giornalista israeliano Gideon Levy, firma di Haaretz dal 1982 e di Internazionale dal 2010. Si legge su informazione.it