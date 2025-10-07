Il Gdi a Tel Aviv cerimonia in ricordo del 7 ottobre 2023 a Hostage Square orologio con i 731 giorni d’attesa per ritorno ostaggi - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giornale d'Italia si è recato in Piazza degli Ostaggi, situata di fronte al Museum of Art. L'atmosfera che si respira nella città israeliana è surreale, quasi rinunciataria Il Giornale d'Italia si è recato a Tel Aviv in occasione dell'anniversario del 7 ottobre 2023, dove è andata in scena. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il gdi a tel aviv cerimonia in ricordo del 7 ottobre 2023 a hostage square orologio con i 731 giorni d8217attesa per ritorno ostaggi video

© Ilgiornaleditalia.it - Il Gdi a Tel Aviv, cerimonia in ricordo del 7 ottobre 2023 a Hostage Square, orologio con i 731 giorni d’attesa per ritorno ostaggi - VIDEO

In questa notizia si parla di: aviv - cerimonia

Il GdI a Tel Aviv, la cerimonia del 7 ottobre di fronte a ministero della difesa, presenti familiari delle vittime e ostaggi con foto - VIDEO

Gideon Levy al GdI: "Israele commette genocidio a Gaza, il mondo si muova contro Tel Aviv, unica soluzione è un solo Stato israelo-palestinese" - Il Giornale d'Italia ha intervistato il giornalista israeliano Gideon Levy, firma di Haaretz dal 1982 e di Internazionale dal 2010. Si legge su informazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gdi Tel Aviv Cerimonia