Il Gambero Rosso premia con i Tre Bicchieri due vini della provincia di Latina
Il vino della provincia di Latina resta un’eccellenza, non solo al livello locale, ma anche nazionale. E a certificarlo sono i riconoscimenti ricevuti da due aziende pontine premiate con i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso e i cinque vini insigniti dei Cinque Grappoli Bibenda.Riconoscimenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
