Il Gambero Rosso premia con i Tre Bicchieri due vini della provincia di Latina

Latinatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vino della provincia di Latina resta un’eccellenza, non solo al livello locale, ma anche nazionale. E a certificarlo sono i riconoscimenti ricevuti da due aziende pontine premiate con i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso e i cinque vini insigniti dei Cinque Grappoli Bibenda.Riconoscimenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gambero - rosso

Gambero Rosso, premiati bar e caffé: un pugliese nella top 20

Tre Bicchieri 2026, i 24 migliori vini delle Marche premiati dal Gambero Rosso

Tre Bicchieri 2026, i migliori vini del Piemonte premiati dal Gambero Rosso

gambero rosso premia treIl Gambero Rosso premia con i “Tre Bicchieri” due vini della provincia di Latina - Tutti i riconoscimenti per le aziende della provincia di Latina e del resto Lazio ... Secondo latinatoday.it

gambero rosso premia treTre Bicchieri 2026, i migliori vini della Toscana premiati dal Gambero Rosso - Record di Tre Bicchieri, quest'anno, per la regione che, con ben 94 etichette sul gradino più alto del nostro podio, si colloca al primo posto nella nuova edizione della guida Vini d'Italia ... Da gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Gambero Rosso Premia Tre