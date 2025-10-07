Il futuro spazzato via dalla guerra

"Dopo di me prenderà la parola Aya Ashour, che dopo un anno e mezzo di tentativi, la nostra università è riuscita a far esfiltrare da Gaza e che oggi fa parte della comunità accademica", annuncia il rettore Montanari. E la giovane Aya Ashour interviene alla cerimonia: "Sono una delle pochissime che sono riuscite a fuggire. Quindi, la mia presenza qui è anche responsabilità di dare voce a quegli studenti il cui futuro viene cancellato dalla guerra. Suad Amiry ha dedicato la sua vita alla conservazione del patrimonio architettonico della Palestina. I suoi progetti hanno salvaguardato siti storici, mantenendo viva la storia di un popolo che resiste alla scomparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il futuro spazzato via dalla guerra"

