il futuro in vetrina al campus di orientamento

Sabato, dalle 9 alle 17, tornerà a Monza il Campus di orientamento allestito alla scuola Confalonieri. Un appuntamento dedicato a studenti di terza media e alle loro famiglie, organizzato dal Comune in collaborazione con Spazio Giovani Impresa Sociale, che vuole rappresentare un’occasione preziosa per esplorare l’offerta delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale. Il Campus vedrà la partecipazione di tutte le 16 scuole superiori di Monza, statali e paritarie, tra licei, istituti tecnici e professionali, insieme a 8 centri di formazione del territorio. Gli stand permetteranno di conoscere nel dettaglio i programmi, le specificità e le opportunità offerte da ciascun istituto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

