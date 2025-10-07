Il futuro in vetrina al Campus di orientamento
Sabato, dalle 9 alle 17, tornerà a Monza il Campus di orientamento allestito alla scuola Confalonieri. Un appuntamento dedicato a studenti di terza media e alle loro famiglie, organizzato dal Comune in collaborazione con Spazio Giovani Impresa Sociale, che vuole rappresentare un’occasione preziosa per esplorare l’offerta delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale. Il Campus vedrà la partecipazione di tutte le 16 scuole superiori di Monza, statali e paritarie, tra licei, istituti tecnici e professionali, insieme a 8 centri di formazione del territorio. Gli stand permetteranno di conoscere nel dettaglio i programmi, le specificità e le opportunità offerte da ciascun istituto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Maremma: in vetrina i tesori verdi. Paesaggio, identità e innovazione: "Una terra che sa guardare al futuro"
Tra il 28 e 29 settembre la zootecnia toscana si è messa in vetrina con la XXIX Mostra Nazionale degli Allevamenti di Razza Chianina. La Fiera del Ranco, che si è svolta a Ponte Presale-Sestino, è stata l'occasione per parlare di futuro, di sostenibilità e di te
"Oggi #Seafuture è una realtà di eccellenze consolidate: un laboratorio di idee, una vetrina di competenze, un ponte verso il futuro. Ci ricorda che non c'è progresso senza sapere, senza tecnologia, senza chi lo preserva. E che non c'è futuro senza fatica, senz