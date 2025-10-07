Il futuro del centro civico In via Tazzoli si cambia Il quartiere è preoccupato
Rilancio del centro civico di San Fruttuoso. Il Comitato San FruttuosoHQMonza mette in guardia. Raccomanda di fare attenzione a quali attività sociali ospitare per evitare che diventi punto di appoggio di attività illecite: è di pochi mesi fa la scoperta che come custode ci era stato in servizio un boss della 'ndrangheta. Per questo servono verifiche accurate e condivisione coi residenti. Il quartiere giudica positivamente la decisione dell'Amministrazione comunale di ristrutturare e rilanciare il Centro Civico di via Tazzoli 29, ma c'è tra i residenti anche molta preoccupazione per il processo di co-progettazione avviato con non meglio identificati enti del Terzo Settore, al fine di cambiare in parte la tipologia di utilizzo dell'edificio.
Ristrutturazione centro civico via Furietti: intervento da oltre un milione di euro - La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il 2° lotto dei lavori di ristrutturazione del Centro civico di via Furietti, nel quartiere Malpensata.