FUTURA CEPARANA 3 VOLLEY COLOMBIERA 1 (14-25 25-15 25-19 25-20) FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, D’Ascoli, Morghen, Rapalli, Rossi, liberi Pascucci e Gigantesco. Allenatore: Garfagnini VOLLEY COLOMBIERA: Berardi, Brizzi, Ciappei, Figoli, Lottici, Martinelli, Micheloni, Pescetto, Sozzi, Vinciguerra, liberi Fiorino e Bruno. Allenatore: Carli CEPARANA – Esordio stagionale vittorioso del Futura nel primo dei due derby di Coppa Liguria femminile dove è riuscito a spuntarla su un coriaceo Volley Colombiera. Nel primo set sono state le ragazze di coach Carli a partire forte. Nel secondo parziale l’ingresso di D’Ascoli in campo ha trasformato letteralmente le padrone di casa che hanno cominciato ad ingranare la marcia giusta, pareggiando il punteggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Futura brinda in coppa. Battuto il Colombiera