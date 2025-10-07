Il fumetto di the witcher | blood stone in uscita nel 2026

La serie televisiva The Witcher ha suscitato un acceso dibattito tra gli appassionati, soprattutto in seguito alla decisione di Netflix di interrompere la collaborazione con Henry Cavill, interprete di Geralt di Rivia. Questa scelta ha generato forte insoddisfazione tra i fan e ha lasciato incerto il futuro della produzione sulla piattaforma streaming. Nel frattempo, l'attenzione si sposta su nuovi progetti legati all'universo creato da Andrzej Sapkowski, come le future pubblicazioni a fumetti. la nuova serie a fumetti di dark horse comics. Dark Horse Comics ha annunciato il lancio di una nuova mini-serie dedicata a The Witcher, intitolata Blood Stone.

In questa notizia si parla di: fumetto - witcher

