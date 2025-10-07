Il fumetto di Matteo e Paolo si aggiudica il 10° Premio letterario Città di Siena
Un altro riconoscimento a un fumetto in grado di far parlare di sé per la tragica vicenda narrata, la sensibilità con cui è stata trattata e la qualità garantita dai suoi autori.Vann Nath - Un sopravvissuto all'inferno cambogiano, scritto dallo sceneggiatore lecchese Matteo Mastragostino e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: fumetto - matteo
Io e Matteo Filippi faremo due tappe toscane per Manga Issho It domani e dopodomani! Giovedì 25: Centro Del Fumetto a Livorno Venerdì 26: Starshop a Lucca - facebook.com Vai su Facebook
Il fumetto di Matteo e Paolo si aggiudica il 10° Premio letterario Città di Siena - Per lo sceneggiatore lecchese Mastragostino, in coppia con il disegnatore Castaldi, un riconoscimento prestigioso per "Vann Nath - Come scrive leccotoday.it