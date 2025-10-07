Il frutto che fa a pugni con le malattie | il melograno è la medicina più dolce che c’è

Il melograno, spesso celebrato come superfruit, rappresenta molto più di un semplice frutto decorativo. Ricerche scientifiche recenti hanno documentato la sua straordinaria capacità di proteggere il sistema cardiovascolare, ridurre l’infiammazione cronica e persino contrastare lo sviluppo di alcune forme tumorali. Con un profilo nutrizionale eccezionale e proprietà antiossidanti superiori a molti altri frutti, questo alimento a basso contenuto calorico merita un posto di rilievo nella dieta quotidiana. Secondo quanto riportato da Healthline, il melograno è naturalmente povero di calorie e grassi, offrendo al contempo quantità significative di nutrienti essenziali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

