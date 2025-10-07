Il freddo ha i giorni contati anche a Como | salgono le temperature

Aria più vivace, ma non più gelida come nei giorni scorsi: l’autunno torna a farsi sentire con il suo volto più morbido anche sul Lario. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, dopo la recente ondata di freddo fuori stagione, le minime torneranno a salire di diversi gradi, riportandosi su valori più. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Troppo caldo per truccarsi? I prodotti effetto freddo da avere sempre nel beauty case (specialmente nei giorni di afa)

Il caldo ha i giorni contati. Da martedì cambia tutto: al Nord freddo e pioggia

Meteo in Umbria: tempo stabile e soleggiato per due giorni, poi arriva il freddo

Continuerà anche nei prossimi giorni il flusso freddo da nord est sui Balcani, Grecia, medio e basso versante adriatico e ionico dell'Italia. @fanpiùattivi Centra Massimo Vai su Facebook

? Dopo giorni di freddo anomalo, la prossima settimana cambierà tutto. Attese anomalie positive fino a +2/+3 ºC e una possibile “ottobrata” con massime vicine ai 28 ºC al Sud. ? ? Ultime previsioni #meteo: https://ilmeteo.net/notizie/previsioni/… - X Vai su X

Influenza, è già boom di casi con il freddo: le varianti aggressive. Non solo vaccino, le regole per prevenirla - Influenza, il freddo fuori stagione di questi ultimi giorni in molte regioni d'Italia ha già provocato un mini- msn.com scrive

Dal weekend meno caldo e violenti temporali con grandine - Un fronte freddo sta per portare una boccata d'ossigeno sul nostro Paese, ma sarà accompagnato da violenti temporali. Lo riporta ansa.it