Il ’Fiorino’ sarà presente ad Angua 2025

ROCCALBEGNA Il gusto autentico della Maremma arriva in Germania: il Caseificio Il Fiorino parteciperà ad Anuga 2025, una delle fiere internazionali più importanti per il settore food & beverage, in programma a Colonia da sabato a martedì 8. L’azienda grossetana sarà presente nel Padiglione 10.1, stand G060 – G068, all’interno dell’area riservata al Consorzio del Pecorino Toscano Dop. Si tratta della prima partecipazione fieristica in Germania per Il Fiorino, dopo le esperienze già consolidate a eventi di rilievo come TuttoFood, Cibus e il Fancy Food di New York. Una presenza, quella in Germania, che consolida il profilo internazionale del marchio, oggi tra i più premiati al mondo nel settore caseario artigianale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

