È ufficiale, le riprese della seconda stagione di Daredevil: Born Again sono terminate e una terza stagione è già in lavorazione, avendo ricevuto il via libera mesi fa e pronta per iniziare le riprese l'anno prossimo. Con tutto ciò, c'è molto da aspettarsi, soprattutto considerando che ci stiamo preparando per una guerra totale tra più fazioni ed eroi, e il ritorno di personaggi amati dai fan come Karen Page, Frank Castle e persino Jessica Jones, che non vediamo sullo schermo dal 2017. Su Instagram, il co-creatore e showrunner Dario Scardapone ha scritto: " Grazie a tutti coloro che hanno reso tutto questo qualcosa di davvero speciale ".

Il finale della seconda stagione di "Daredevil: Born Again" darà ai fan ciò che desiderano di più