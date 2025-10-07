Il finale della seconda stagione di Daredevil | Born Again darà ai fan ciò che desiderano di più
È ufficiale, le riprese della seconda stagione di Daredevil: Born Again sono terminate e una terza stagione è già in lavorazione, avendo ricevuto il via libera mesi fa e pronta per iniziare le riprese l’anno prossimo. Con tutto ciò, c’è molto da aspettarsi, soprattutto considerando che ci stiamo preparando per una guerra totale tra più fazioni ed eroi, e il ritorno di personaggi amati dai fan come Karen Page, Frank Castle e persino Jessica Jones, che non vediamo sullo schermo dal 2017. Su Instagram, il co-creatore e showrunner Dario Scardapone ha scritto: “ Grazie a tutti coloro che hanno reso tutto questo qualcosa di davvero speciale “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: finale - seconda
Daredevil: Rinascita | Nuovi dettagli dalle Stagioni 2 e 3 - La produzione della Stagione 2 di Daredevil: Rinascita è in corso, ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi in arrivo dal 2026? Secondo universalmovies.it
Daredevil: Rinascita – Stagione 2: il produttore spiega perché sarà diversa dalla prima stagione - La stagione 2 di Daredevil: Rinascita avrà una visione più chiara e indipendente. Si legge su cinefilos.it