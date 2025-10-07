Il film di Taylor Swift mette in scena la verità dietro il mito

Nel suo nuovo progetto, la popstar si ispira a Ofelia e Marilyn per raccontare la fama, l’amore e la libertà. Un autoritratto lucido e teatrale di chi ha imparato a non affogare nella narrazione degli altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

