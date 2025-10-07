Il figurone di Eugenio Giani in radio | la Toscana? Confina con la Lombardia

"Il presidente della Toscana amplia i confini regionali. fino alla Lombardia. L'ambizione non manca, la geografia un po' sì". E' il commento che si legge sul profilo social di Fratelli d'Italia, dove viene pubblicato un video dell'intervento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che indica la Lombardia tra le regioni confinanti con la Toscana stessa. La gaffe - un erroraccio da penna blu - è avvenuta nel corso della puntata di oggi di Un giorno da pecora, il programma di Radio Rai. Giani, presidente della Regione uscente, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, se la vedrà domenica 12 e lunedì 13 ottobre con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, sostenuto dal centrodestra, e Antonella Bundu per la lista Toscana Rossa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

