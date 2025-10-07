Il figlio di Sophia Loren si è sposato sui social la foto di famiglia

Dopo il sì in Georgia in estate, Carlo Ponti e Mariam Sharmanashvili hanno organizzato una seconda cerimonia per permettere alla diva del cinema di essere presente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il figlio di sophia loren si 232 sposato sui social la foto di famiglia

© Tgcom24.mediaset.it - Il figlio di Sophia Loren si è sposato, sui social la foto di famiglia

