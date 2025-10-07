Il drago nel castello | il podcast che rompe il silenzio sui disturbi alimentari e dà speranza

Parlare di disturbi alimentari non è mai semplice. Per chi ne soffre, spesso, prevalgono la vergogna e il silenzio, due barriere che rendono difficile chiedere aiuto. Proprio da questa consapevolezza nasce Il drago nel castello, il primo podcast realizzato da Fondazione PASS in collaborazione con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: drago - castello

“La Terra del Drago” – A Maccarese un viaggio nel tempo tra storia e tradizione Il 27 e 28 settembre, dalle ore 11:00 alle 23:00, il Castello San Giorgio di Maccarese ospiterà la prima edizione di “La Terra del Drago – Rievocazione storica della nascita di Macc - facebook.com Vai su Facebook

Il drago nel castello: il podcast che rompe il silenzio sui disturbi alimentari (e dà speranza) - Sei episodi, cinque storie vere e la guida scientifica del dottor Leonardo Mendolicchio per rompere il silenzio sui disturbi alimentari nel nuovo podcast di Fondazione PASS e Chora Media ... Da bolognatoday.it