Il distretto ferroviario Plauso di Bergamotto | Fare sistema-Paese per questa eccellenza
Un forte segnale di vicinanza e l’impegno a valorizzare un settore "all’avanguardia" che non riceve in Italia l’attenzione che meriterebbe. È questo il messaggio centrale della visita del sottosegretario alle attività produttive del Ministero Industria e Made in Italy, Fausta Bergamotto (Fratelli d’Italia), ieri a Pistoia. In occasione di un’iniziativa elettorale, Bergamotto ha visitato lo stabilimento di Hitachi Rail in via Ciliegiole, incontrando i rappresentanti del distretto ferroviario locale, incluse le associazioni di categoria Confindustria, Confartigianato e Cna. "La mia presenza qui è un segno di vicinanza ad un settore che non viene evidenziato nel sistema paese, così come meriterebbe," ha dichiarato il sottosegretario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
