Firenze, 7 ottobre 2025 – Applausi, fischi e ovazioni. Al confronto organizzato da La Nazione tra i tre candidati alla presidenza della Regione Toscana tra i protagonisti c’è stato anche l’applausometro, che ha scandito i passaggi più caldi del dibattito. Annunciati dalla direttrice di Qn-La Nazione Agnese Pini, i tre sfidanti sono saliti sul palco uno dopo l’altro davanti a una sala gremita e attenta, pronta a far sentire approvazione o dissenso a seconda delle risposte alle domande. PRESSPHOTO Firenze, Palazzo dei Congressi. Confronto fra i candidati alle elezioni regionali della Toscana. Organizzato da La Nazione Su palco Antonella Bundu, Eugenio Giani, Alessandro Tomasi Nela foto Giuseppe CabrasNew Press Photo La prima a entrare è stata Antonella Bundu, candidata della lista di sinistra Toscana Rossa, accolta dagli applausi dei giovani in platea, molti appartenenti ai movimenti e ai collettivi che l’hanno sostenuta fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il dibattito de La Nazione: a Tomasi la sfida degli applausi, Giani convince sulla sanità, i giovani con Bundu