il diavolo veste prada 2 riprese a milano con anne hathaway e donatella versace

Anne Hathaway e Donatella Versace sono state avvistate a Milano durante le riprese del sequel de Il diavolo veste Prada. Alcune scene, girate anche alla sfilata di Dolce & Gabbana a fine settembre, vedono il ritorno di Meryl Streep e Stanley Tucci nei loro iconici ruoli. L’uscita del film è prevista per la prossima primavera. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

