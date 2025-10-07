Il destino di Santa Maria Maggiore Lettera dei parrocchiani al vescovo | Vogliamo sapere se c’è un piano

Pistoia, 7 ottobre 2025 – I parrocchiani di Vicofaro, a nome del quartiere, hanno scritto una lettera al vescovo Fausto Tardelli in cui si interrogano sul destino della loro chiesa. “Da troppo tempo – scrivono – ormai la nostra chiesa è abbandonata a sé stessa: l’erba cresce alta sia intorno alla chiesa che alla canonica, lo spazio della Madonnina è lasciato in uno stato di incuria, e persino una barca in condizioni fatiscenti continua a occupare il giardino, senza che nessuno intervenga per rimuoverla. Tutto ciò – rilevano i parrocchiani – contribuisce a trasmettere un senso di abbandono e di trascuratezza che ci addolora profondamente, non solo come fedeli, ma anche come cittadini che amano e vivono il proprio territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il destino di Santa Maria Maggiore. Lettera dei parrocchiani al vescovo: “Vogliamo sapere se c’è un piano”

