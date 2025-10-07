Il derby con il Bologna alle 18 sabato 8 novembre il Milan al Tardini | il calendario del Parma

Il sito della Lega Serie A ha reso nota la programmazione delle partite dalla 8ª alla 22ª giornata. Sono state comunicati giornate, orari e le piattaforme in cui sarà possibile vedere le partite. 8ª Giornata: sabato 25 ottobre, ore 15.00 Parma-Como. Dazn9ª Giornata: mercoledì 29 ottobre, ore 18. 🔗 Leggi su Parmatoday.it