Il derby con il Bologna alle 18 sabato 8 novembre il Milan al Tardini | il calendario del Parma
Il sito della Lega Serie A ha reso nota la programmazione delle partite dalla 8ª alla 22ª giornata. Sono state comunicati giornate, orari e le piattaforme in cui sarà possibile vedere le partite. 8ª Giornata: sabato 25 ottobre, ore 15.00 Parma-Como. Dazn9ª Giornata: mercoledì 29 ottobre, ore 18. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: derby - bologna
Joey e Gerry, le due facce dell’America. Il Bologna sfida il Diavolo nel derby fra patron
Parma di rigore, derby col Bologna negli ottavi di Coppa Italia
Stasera nuova puntata di Profumo di Derby OSPITI: Davide Ballardini ex allenatore Sambenedettese Mario Titone Ex calciatore Riccardo Orsolini Giocatore Bologna ed ex Ascoli Vai su Facebook
Olimpia contro Virtus: così il derby d’Italia ritorna in Supercoppa - X Vai su X
Bologna scopre il derby del «volemose bene» - Il basket italiano che ha fatto storia, quello che orgogliosamente, Corsolini la voce per tutti, abbracciava il presidente Dino ... Scrive ilgiornale.it
Infortunio in Nazionale, out per il derby - I giocatori sono sulla via del rientro per quello che è il ritorno tra le fila del proprio club: adesso il focus si sposta sul ... calciomercato.it scrive