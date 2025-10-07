Il delitto irrisolto di Marilena Negri uccisa in un parco di Milano | i figli contro la richiesta di archiviazione
L'assassino di Marilena Negri era stato ripreso dalle telecamere, poi risultate inefficaci perché poco calibrate: non è stato mai identificato. La donna, 67 anni, era stata uccisa all'alba del 23 novembre 2017 mentre portava a spasso il cane nel parco di Villa Litta a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il delitto irrisolto di Marilena Negri, uccisa in un parco di Milano: i figli contro la richiesta di archiviazione - Non è ancora chiuso il caso dell'omicidio di Marilena Negri, la 67enne uccisa con una sola coltellata ... Secondo fanpage.it
Uccisa nel 2017 in parco Milano, figli chiedono approfondimenti - Non è ancora chiuso il caso dell'omicidio di Marilena Negri, la 67enne nel Parco Villa Litta, a Milano, colpita con una coltellata al collo all'alba del 23 novembre 2017, mentre portava a spasso il su ... Secondo msn.com