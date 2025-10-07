Pisa, 7 ottobre 2025 – Un campionato da ricordare per il Cus Pisa, che si tinge di gloria ai Campionati Nazionali Universitari di Canottaggio 2025. Sotto la guida dei responsabili tecnici Luigi Mostardi, Mirko Barbieri, Edoardo Margheri e Flavio Ricci, la formazione gialloblu ha remato con cuore e tecnica, conquistando un eccezionale terzo posto nella classifica generale. Con 159 punti, Pisa si piazza sul podio alle spalle di Cus Milano (182) e dei campioni del Cus Insubria (311), forte di un medagliere da incorniciare composto da ben 10 medaglie: un oro, cinque argenti e quattro bronzi. A portare in alto i colori pisani è stato l’equipaggio del Quattro Senza Maschile sulla distanza di 500 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Cus Pisa esulta: terzo posto nel canottaggio ai Campionati Nazionali Universitari