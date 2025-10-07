Il cuore dei podisti venti carrozzine donate all’ospedale Lotti

Pontedera (Pisa), 7 ottobre 2025 – Un nuovo gesto di grande solidarietà firmato dalla Ets Regalami un sorriso. Grazie all’impegno costante dell’associazione pratese fondata e presieduta da Piero Giacomelli e alla generosità dei podisti che ogni settimana partecipano alle gare immortalate dai suoi fotografi, è stato possibile acquistare e consegnare all’ ospedale Lotti di Pontedera ben venti carrozzine per persone disabili. La consegna è avvenuta alla direzione medica del nosocomio, che provvederà ora a distribuirle nei vari reparti in base alle necessità dei pazienti. Un aiuto concreto, destinato a migliorare la qualità dell’assistenza e a offrire un sorriso a chi ogni giorno affronta il difficile percorso della malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

