Il cuore al centro installati cinque defibrillatori
Cinque nuovi defibrillatori per Vergato. Il Comune ha recentemente partecipato ad un bando regionale finalizzato alla diffusione dei dispositivi di cardioprotezione sul territorio, ottenendo in comodato 5 nuovi defibrillatori dotati di supporto, installati la scorsa settimana. Ben tre sono stati collocati nel capoluogo in via Primo maggio alla stazione ferroviaria e in prossimità degli impianti sportivi. Gli altri due sono stati piazzati a Riola vicino al campo da calcio e a Tolè nella piazzetta della Chiesa. "Questa operazione – precisa il sindaco Argentieri – va a vantaggio di tutti coloro che frequentano il territorio comunale, in modo regolare o saltuario.
