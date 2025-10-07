Cinque nuovi defibrillatori per Vergato. Il Comune ha recentemente partecipato ad un bando regionale finalizzato alla diffusione dei dispositivi di cardioprotezione sul territorio, ottenendo in comodato 5 nuovi defibrillatori dotati di supporto, installati la scorsa settimana. Ben tre sono stati collocati nel capoluogo in via Primo maggio alla stazione ferroviaria e in prossimità degli impianti sportivi. Gli altri due sono stati piazzati a Riola vicino al campo da calcio e a Tolè nella piazzetta della Chiesa. "Questa operazione – precisa il sindaco Argentieri – va a vantaggio di tutti coloro che frequentano il territorio comunale, in modo regolare o saltuario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cuore al centro, installati cinque defibrillatori