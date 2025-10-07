Il cortocircuito europeo sulla legge Chat Control contro la pedopornografia
L’imperitura sfida sicurezza versus controllo aggiunge un capitolo alla sua lunga saga, questa volta mettendo in crisi i legislatori. La proposta di legge nota come Chat Control intende contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online, imponendo ai fornitori di servizi digitali l’obbligo di scansionare le comunicazioni private degli utenti, incluse quelle protette da cifratura end-to-end, ivi comprese quindi le vostre chat su WhatsApp e altre app di messaggistica. L’obiettivo dichiarato, che crea l’alibi perfetto, è la tutela dei minori. Ma la misura solleva questioni delicate sul piano giuridico e tecnico: la scansione preventiva e generalizzata delle comunicazioni private rischia di introdurre una forma di sorveglianza senza precedenti nell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: cortocircuito - europeo
Il cortocircuito europeo sulla legge “Chat Control” contro la pedopornografia - La misura che mira a contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online ha sollevato un dibattito che non è solo tecnico, ma anche politico. Si legge su ilfoglio.it
Tutto quello che devi sapere su Chat Control: davvero ti spieranno i messaggi? - Uno strumento che permetta di contrastare meglio la pedopornografia online e l’adescamento di minori attraverso le app di messaggistica e anche uniformi le leggi dei vari Stati in questo ... Lo riporta ilsecoloxix.it