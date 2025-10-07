il cortocircuito europeo sulla legge chat control contro la pedopornografia

L’imperitura sfida sicurezza versus controllo aggiunge un capitolo alla sua lunga saga, questa volta mettendo in crisi i legislatori. La proposta di legge nota come Chat Control intende contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online, imponendo ai fornitori di servizi digitali l’obbligo di scansionare le comunicazioni private degli utenti, incluse quelle protette da cifratura end-to-end, ivi comprese quindi le vostre chat su WhatsApp e altre app di messaggistica. L’obiettivo dichiarato, che crea l’alibi perfetto, è la tutela dei minori. Ma la misura solleva questioni delicate sul piano giuridico e tecnico: la scansione preventiva e generalizzata delle comunicazioni private rischia di introdurre una forma di sorveglianza senza precedenti nell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

