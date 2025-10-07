Il contratto a canone concordato | vantaggi e procedura

Il contratto di locazione a canone concordato è una formula pensata per trovare un equilibrio tra le esigenze dei proprietari e quelle degli inquilini. Nata con la Legge n. 4311998, questa modalità prevede canoni calmierati e incentivi fiscali che rendono la scelta interessante in molte città italiane. Un ruolo chiave lo ricoprono le associazioni locali quando rilasciano l’asseverazione, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Il contratto a canone concordato: vantaggi e procedura

In questa notizia si parla di: contratto - canone

BANDO AFFITTI 2025 – COMUNE DI MONSERRATO Hai un contratto di affitto per un'abitazione principale a Monserrato? Dal 16 settembre al 16 ottobre 2025 puoi fare domanda per ottenere un contributo economico per il pagamento del canone di locaz Vai su Facebook

Contratto di affitto libero o concordato 2025/2026: guida definitiva per proprietari e inquilini - Scopri differenze, vantaggi fiscali e novità tra contratto di affitto libero (4+4) e concordato (3+2) nel 2025/2026. Segnala tag24.it

Caro affitti, i rimedi ai prezzi inaccessibili: il canone concordato, come funziona e i vantaggi - I prezzi dei canoni di affitto sul mercato immobiliare continuano a salire ormai da diversi anni e così anche le possibili soluzioni per attutirne gli effetti sui portafogli e risparmi dei cittadini. Secondo corriere.it