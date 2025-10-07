Il consiglio comunale torna a riunirsi dallo ' scout speed' all' accessibilità alla Rocca Malatestiana

Il consiglio comunale di Cesena torna a riunirsi giovedì 9 ottobre, a partire dalle ore 13:30, con la presentazione di due interpellanze. Ad avviare i lavori sarà l’interpellanza dei consiglieri Marco Giangrandi e Denis Parise di Cesena Siamo Noi relativa all’utilizzo e alla gestione dello. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it