Il Consiglio comunale di Firenze ricorda Pilati Console e Becciolini
Firenze, 7 ottobre 2025 - “La democrazia è forte quando è pienamente consapevole dei prezzi pagati per difenderla e per riconquistarla. Se perdiamo questa consapevolezza la democrazia è debole. Per questo non dobbiamo dimenticare nulla di quanto accaduto, per questo ricordiamo solennemente queste tragiche vicende nel Consiglio comunale della nostra città”. È quanto ha affermato il presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze Valdo Spini, che oggi è intervenuto in Consiglio comunale durante la commemorazione di Gaetano Pilati, Gustavo Console, Giovanni Becciolini vittime della violenza fascista della notte del 3 ottobre 1925. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lunedì 6 in Consiglio comunale ricordo della 'Notte dell'Apocalisse' - Il 3 e il 4 ottobre 2025 ricorre a Firenze il centenario della notte di San Bartolomeo, rappresaglia fascista contro gli oppositori politici, raccoltisi in particolare attorno alla redazione della ... nove.firenze.it scrive
Commemorazione in Consiglio comunale della Notte di San Bartolomeo - La pubblicazione verrà presentata lunedì 6 ottobre durante il Consiglio comunale alla presenza dell'On. Da nove.firenze.it