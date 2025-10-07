Firenze, 7 ottobre 2025 - “La democrazia è forte quando è pienamente consapevole dei prezzi pagati per difenderla e per riconquistarla. Se perdiamo questa consapevolezza la democrazia è debole. Per questo non dobbiamo dimenticare nulla di quanto accaduto, per questo ricordiamo solennemente queste tragiche vicende nel Consiglio comunale della nostra città”. È quanto ha affermato il presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze Valdo Spini, che oggi è intervenuto in Consiglio comunale durante la commemorazione di Gaetano Pilati, Gustavo Console, Giovanni Becciolini vittime della violenza fascista della notte del 3 ottobre 1925. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Consiglio comunale di Firenze ricorda Pilati, Console e Becciolini