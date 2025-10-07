Il consigliere Ferraro in Fratelli d' Italia dopo la rottura coi 5 Stelle

Dopo l’addio al Movimento 5 Stelle di inizio anno, il consigliere comunale d’opposizione Michele Ferraro, già candidato a sindaco di Maddaloni, trova una nuova casa politica in Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ferraro che spiega: “Circa dieci anni fa ho aderito al Movimento 5. 🔗 Leggi su Casertanews.it

