Il consenso verso i conservatori cresce Salis? Salvata per un calcolo politico La versione di Fidanza
Tutto in due giorni. Prima Carlo Fidanza, capo delegazione di FdI al Parlamento europeo e numero due di Ecr, è stato a Manchester con Antonio Giordano alla convention dei conservatori anche per proseguire nella tela europea dei conservatori, nelle stesse ore in cui a Parigi si materializzava la crisi del governo Lecornu. Poche ore dopo è rientrato nell’aula di Strasburgo per votare no all’immunità di Ilaria Salis, mentre in Calabria stravinceva le elezioni il centrodestra con Occhiuto. “Sicuramente c’è un forte spostamento a destra in gran parte delle nazioni europee”, racconta a Formiche.net anche nella sua veste di vicepresidente dell’International Democracy Union (IDU). 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: consenso - verso
Evoluzione del consenso verso la monarchia nel Regno Unito
La SEC esamina un piano che consentirebbe la negoziazione di varianti di titoli azionari su blockchain nei crypto exchange, segnalando un crescente consenso verso la tokenizzazione. - X Vai su X
Il rispetto verso sé stessi e verso gli altri è la chiave per una vita sana e armoniosa. Ecco il motto di Giulia: "Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso." ? "Questa frase che trovo molto potente mi guida nel rispetto verso gli altri. Credo che si - facebook.com Vai su Facebook
Il consenso verso i conservatori cresce. Salis? Salvata per un calcolo politico. La versione di Fidanza - Prima Carlo Fidanza, capo delegazione di FdI al Parlamento europeo e numero due di Ecr, è stato a Manchester con Antonio Giordano alla convention dei conservatori anche per proseg ... Riporta formiche.net