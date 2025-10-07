Il consenso verso i conservatori cresce Salis? Salvata per un calcolo politico La versione di Fidanza

Tutto in due giorni. Prima Carlo Fidanza, capo delegazione di FdI al Parlamento europeo e numero due di Ecr, è stato a Manchester con Antonio Giordano alla convention dei conservatori anche per proseguire nella tela europea dei conservatori, nelle stesse ore in cui a Parigi si materializzava la crisi del governo Lecornu. Poche ore dopo è rientrato nell’aula di Strasburgo per votare no all’immunità di Ilaria Salis, mentre in Calabria stravinceva le elezioni il centrodestra con Occhiuto. “Sicuramente c’è un forte spostamento a destra in gran parte delle nazioni europee”, racconta a Formiche.net anche nella sua veste di vicepresidente dell’International Democracy Union (IDU). 🔗 Leggi su Formiche.net

