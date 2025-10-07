di Alessandro Benigni PISTOIA Il conto alla rovescia sta per finire. È fissato per domani, mercoledì 8 ottobre, a partire dalle 18, il confronto elettorale organizzato da La Nazione con i candidati al consiglio regionale nella circoscrizione pistoiese. Sul palco un esponente per ciascuna lista (indicato dai responsabili delle varie forze politiche, ndr). La location? Quella dell’innovativo Naturart Village (via Toscana, 101), recentemente inaugurato ma già affermato punto di ritrovo per pistoiesi e non, nello specifico nell’ampia sala congressi dotata di oltre cento posti a sedere. L’ingresso, ovviamente, sarà libero per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il confronto elettorale. Le esigenze della provincia secondo i ’nostri’ candidati