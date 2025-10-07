Il confronto elettorale Le esigenze della provincia secondo i ’nostri’ candidati
di Alessandro Benigni PISTOIA Il conto alla rovescia sta per finire. È fissato per domani, mercoledì 8 ottobre, a partire dalle 18, il confronto elettorale organizzato da La Nazione con i candidati al consiglio regionale nella circoscrizione pistoiese. Sul palco un esponente per ciascuna lista (indicato dai responsabili delle varie forze politiche, ndr). La location? Quella dell’innovativo Naturart Village (via Toscana, 101), recentemente inaugurato ma già affermato punto di ritrovo per pistoiesi e non, nello specifico nell’ampia sala congressi dotata di oltre cento posti a sedere. L’ingresso, ovviamente, sarà libero per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: confronto - elettorale
Elezioni Marche, primo round elettorale: Acquaroli e Ricci a confronto
Elezioni Marche, primo round elettorale: Acquaroli e Ricci a confronto. Com’è andata
Taccuino elettorale: il confronto tra candidati e gli eventi politici in calendario
Dopo il confronto elettorale, si torna a teatro per il ballottaggio. Appuntamento per l'8 ottobre alle ore21 al "Giacosa" di Aosta. L'ingresso è libero e aperto a tutti fino ad esaurimento posti. Possono riservare il posto in anticipo solo agli iscritti alla membership di Vai su Facebook
Corsa alla Regione, ecco il confronto finale tra i tre candidati. Ecco il dibattito integrale tra Occhiuto, Tridico e Toscano durante la nostra tribuna elettorale. Guarda il confronto integrale: - X Vai su X
Il confronto elettorale. Le esigenze della provincia secondo i ’nostri’ candidati - Aspiranti consiglieri faccia a faccia con La Nazione, domani alle 18, al Naturart Village. Si legge su msn.com
Il nostro confronto verso il voto è anche in diretta streaming. Sanità, lavoro, infrastrutture. Le proposte dei tre candidati - Per confermare la partecipazione occorre registrarsi: ecco il link per riservare un posto ... Scrive lanazione.it